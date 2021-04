Ue: con i 27 Stati primo donatore mondiale a Pvs in 2020 con 66,8 mld, +15%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 apr - La Ue e i 27 Stati membri hanno considerevolmente aumentato l'aiuto pubblico allo sviluppo a favore dei Paesi partner portandolo a 66,8 miliardi nel 2020. Secondo i dati preliminari pubblicati dal comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'Ocse si tratta di un incremento del 15% in termini nominali, corrispondente allo 0,50% del reddito nazionale lordo a fronte dello 0,41% nel 2019. Ue e Stati membri confermano in tal modo la loro posizione di principale donatore a livello mondiale, erogando il 46% dell'assistenza globale Ue e di altri donatori avvicinandosi all'obiettivo dello 0,7% del rnl collettivo in aiuti allo sviluppo entro il 2030.

Aps

