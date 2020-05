Ue: Commissione, giuridicamente ammissibile "iniziativa popolare' per proposta Reddito di base

Ora organizzatori possono avviare raccolta di firme (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 mag - La Commissione europea ha deciso di registrare due iniziative intitolate "Avviare redditi di base incondizionati in tutta la Ue" e "Liberta' di condividere". La Commissione ritiene le due iniziative giuridicamente ammissibili in quanto soddisfano le condizioni necessarie, ma in questa fase non ne ha ancora analizzato il merito. L'obiettivo della prima iniziativa e' "istituire redditi di base incondizionati che assicurino a ciascuno la sussistenza e la possibilita' di partecipare alla societa' nel quadro della sua politica economica, restando entro l'ambito delle competenze conferite alla Ue dai trattati". Gli organizzatori precisano che il reddito di base incondizionato dovrebbe essere "universale", "individuale", "incondizionato" e "sufficiente" e invitano la Commissione a presentare una proposta relativa a questo strumento che ridurrebbe le disparita' regionali. Con "Liberta' di condividere" si intende "legalizzare la condivisione attraverso reti digitali, per fini personali e senza scopo di lucro, di file contenenti opere e altri materiali tutelati da diritto d'autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati, al fine di bilanciare questi diritti degli autori e degli altri titolari di diritti con il diritto alla scienza e alla cultura di chiunque'. Entro sei mesi gli organizzatori possono avviare la raccolta di firme: hanno a disposizione un anno e occorrono un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati. La Commissione dovra' reagire entro sei mesi, decidendo se dare o meno seguito alla richiesta.

Aps

(RADIOCOR) 15-05-20 12:52:48 (0335)EURO 5 NNNN