Ue: Commissario Tzitzikostas, "Aeroporto Fiumicino e' modello sostenibile"

'Ammodernamento e' priorita' per competitivita' Europa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - "L'aeroporto di Roma si colloca giustamente tra i migliori, in quanto rappresenta un vero e proprio modello di strategia di investimento sostenibile che sta chiaramente dando risultati.

Per la Commissione Europea, l'ammodernamento delle infrastrutture chiave, in particolare nel settore dei trasporti, rimane una priorita' assoluta, sia per rafforzare la competitivita' dell'Europa sia per sostenerne la crescita economica". E' quanto ha dichiarato il Commissario Europeo per i Trasporti e il Turismo Sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, che ha conclusione della sua missione in Italia, l'aeroporto di Fiumicino, recentemente premiato come 'Best Airport' europeo, per la settima volta dal 2018, da ACI (Airports Council International) Europe. Il Commissario e' rimasto "colpito dall'eccellente qualita' del servizio e dall'efficienza operativa dimostrate oggi da Adr". I vertici di Adr e della Capogruppo Mundys, durante la visita, hanno esposto al Commissario Europeo le prospettive future dell'aeroporto e della connettivita' diretta del Paese, soffermandosi sulla grande spinta di Aeroporti di Roma sulla trasformazione digitale, sul forte impegno verso il NetZero entro il 2030 e sulla promozione, all'interno dei Terminal, dell'arte e della cultura italiane. Grazie a queste direttrici e agli investimenti messi in campo per oltre 2,5 miliardi di euro complessivi (pari alla meta' dell'intero settore aeroportuale italiano) negli ultimi dieci anni, il 'Leonardo da Vinci', che nel 2024 ha accolto circa 50 milioni di passeggeri, e' infatti entrato per la prima volta nella Top10 Skytrax dei migliori scali su scala globale, diventando cosi' un punto di riferimento riconosciuto nel settore aeroportuale internazionale.

