            Notizie Radiocor

            Ue: Coldiretti, Italia leader produzione riso, ma siano valorizzati i prodotti

            Servono misure per tracciabilita', trasparenza, sicurezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - L'Italia e' leader nell'Unione europea nella produzione di riso, grazie a oltre 200 varieta' iscritte. Occorrono pero' misure per promuovere il prodotto 100% nazionale, valorizzandone tracciabilita', trasparenza e sicurezza alimentare verso il consumatore. E' il messaggio lanciato nel corso dell'incontro su 'Riso: una filiera che nutre il pianeta', organizzato da Coldiretti Piemonte a Vercelli nell'ambito del Festival internazionale Riso', con il patrocinio di Citta' di Vercelli e Provincia di Vercelli. L'evento e' stato un momento di confronto sul futuro del settore con la partecipazione del presidente nazionale Ettore Prandini e del presidente di Coldiretti Piemonte Cristina Brizzolari, assieme al ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare Francesco Lollobrigida, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, Luigi Scordamaglia, ad di Filiera Italia, Roberto Magnaghi, direttore generale Ente Risi, Roberto Scheda, sindaco di Vercelli, Davide Gilardino, presidente Provincia di Vercelli, Roberto Guerrini presidente Coldiretti Vercelli, Mario Francese, presidente Associazione industrie riserie italiane, Evelina Flachi, presidente Fondazione educazione alimentare.

            com-emi

            (RADIOCOR) 13-09-25 16:15:35 (0375)FOOD,EURO 5 NNNN

              


