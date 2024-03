Ue: Coldiretti, con tagli alla Pac a rischio sicurezza alimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Ulteriori tagli al bilancio europeo per l'agricoltura metterebbero a rischio l'efficacia della politica agricola e la capacita' del settore di garantire la sicurezza alimentare. E' l'allarme che arriva da Coldiretti, in vista della presentazione del rapporto sulla competitivita' dell'economia dell'Unione chiesto dalla presidente dell'Esecutivo di Bruxelles von der Leyen. Bruxelles si appresta a rivedere nei prossimi mesi le politiche di bilancio dopo la programmazione fino al 2027, compresi gli stanziamenti per la Pac.

Stando alle stime elaborate dal Segretariato generale del Consiglio della Ue, solo l'estensione all'Ucraina della vigente Pac determinerebbe maggiori spese nell'ordine di 100 miliardi di euro in sette anni. A bilancio invariato, gli aiuti diretti destinati agli agricoltori dei 27 Stati membri dovrebbero essere tagliati cosi' del 20%. Per completare la doppia transizione energetica e digitale servono investimenti per almeno 500 miliardi di euro l'anno. E' la valutazione espressa da Mario Draghi nel corso di recenti incontri con i ministri delle Finanze degli Stati membri e con i presidenti delle Commissioni al Parlamento europeo.

ami

(RADIOCOR) 09-03-24 13:19:33 (0313)FOOD,EURO 5 NNNN