Ue: Cimmino (Confindustria), Italia non ha futuro senza ma Bruxelles sia piu' rapida -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 nov - Ad ogni modo, Cimmino ha riconosciuto che 'il nostro Paese mostra vitalita': la seconda manifattura d'Europa, forte di una diversificazione tra le piu' ampie al mondo, ha dimostrato resilienza anche nelle fasi piu' turbolente'. L'Italia comunque deve rafforzare l'attrattivita' del Paese verso gli investimenti stranieri: 'Le imprese a capitale estero sono decisive in R&S, formazione e qualita' delle filiere. Senza semplificazione, tempi certi e capitale umano rischiamo di perderle a favore di altri Paesi europei' e continuare a puntare su misure come la Zes unica, che e' stata 'un banco di prova della capacita' del Paese di semplificare davvero'.

Cimmino ha sottolineato che la semplificazione non e' un'esigenza del solo Mezzogiorno, ma di tutto il Paese: 'La Zes ha dimostrato quanto la semplificazione amministrativa sia determinante. Ed e' un'esigenza che riguarda non solo il Sud, ma anche regioni che tradizionalmente trainano la crescita - Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte - dove pure le imprese chiedono procedure piu' rapide e rapporti istituzionali piu' lineari. Se la semplificazione funziona, e' un modello da estendere perche' ne hanno bisogno tutti'. Tornando a uno sguardo sulla situazione internazionale, la vice presidente di Confindustria ha indicato 'i dazi rappresentano ormai la nuova normalita' e per questo gli accordi di libero scambio diventano decisivi per garantire accesso ai mercati e alle materie prime. Serve accelerare su trattative come Mercosur e India: per le imprese italiane questi accordi sono vitali'.

