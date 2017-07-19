Dati
            Notizie Radiocor

            Ue: Bruxelles su minaccia Trump a Spagna, garantiremo piena tutela interessi Unione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 4 mar - 'La Commissione garantira' la piena tutela degli interessi dell'Unione Europea. Siamo pienamente solidali con tutti gli Stati membri e tutti i suoi cittadini e, attraverso la nostra politica commerciale comune, siamo pronti ad agire, se necessario, per salvaguardare gli interessi della Ue'. Cosi' il portavoce della Commissione europea responsabile del commercio interrogato sulla reazione di Bruxelles alla minaccia di Trump si colpire la Spagna con ritorsioni commerciali in seguito alla posizione del governo di critica radicale all'avvio della guerra contro l'Iran.

