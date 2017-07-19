Ue: Bruxelles su minaccia Trump a Spagna, garantiremo piena tutela interessi Unione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 4 mar - Il portavoce ha aggiunto che la Commissione 'continuera' a sostenere relazioni commerciali transatlantiche stabili, prevedibili e reciprocamente vantaggiose, a vantaggio di tutti, gli scambi commerciali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono profondamente integrati e reciprocamente vantaggiosi. Salvaguardare queste relazioni, soprattutto in un momento di crisi globale, e' piu' importante che mai ed e' chiaramente nell'interesse di entrambe le parti'. Inoltre la Commissione sottolinea che Ue e Usa 'hanno concluso un importante accordo commerciale lo scorso anno. La Commissione europea si aspetta che gli Stati Uniti rispettino pienamente gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta'.

