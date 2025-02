Ue: Bruxelles riparte dall'azione pro business, ma non rinuncia agli obiettivi 'verdi' - FOCUS

Von der Leyen, su target manteniamo la rotta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 feb - A rischio di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, immersa nell'insicurezza continentale, con gli Stati alle prese con uno sforzo finanziario eccezionale per pagarsi la difesa militare e una cronica difficolta' dell'economia a tornare a tassi di crescita soddisfacenti, l'Unione europea gioca la carta della semplificazione pro business per uscire dalle trappole dell'incertezza e della messa di lato negli affari e nella competizione globali. E' questo il senso dell'operazione 'omnibus' messa in piedi dalla Commissione europea, costretta a rettificare anche normative sulla responsabilita' delle imprese che neppure tutti gli Stati hanno trasposto nella legislazione nazionale. La pressione sulla riduzione degli oneri per le imprese era stata fortissima sia da parte della generalita' dei governi sia da parte di settori importanti dell'economia. In diversi settori politici (ecologisti ma non solo) ed economici che hanno scommesso direttamente sull'economia e sulla finanza verdi c'e' il timore che semplificazione equivalga a deregolazione, tuttavia si trattera' di valutare piu' nel dettaglio le novita' proposte da Bruxelles.

Oggi la presidente von der Leyen ha spiegato che circa l'80% delle aziende sara' escluso dai vincoli della direttiva sulla rendicontazione della sostenibilita' aziendale e circa il 90% delle aziende sara' esentato dalla 'tassonomia' obbligatoria, la griglia di indicatori che determinano se un'attivita' e' effettivamente 'verde' o meno. Dagli obblighi della tassa carbonio sulle importazioni saranno esclusi 182 mila importatori, in prevalenza pmi, pari al 90% del totale degli importatori, tuttavia sara' sottoposto al 'Cbam' oltre il 99% delle emissioni inquinanti. Gli esclusi sono responsabili di meno dell'1% dei volumi di importazione e delle relative emissioni. 'Quindi, l'impatto climatico di questo cambiamento e' minimo, ma l'impatto positivo sulle piccole e medie imprese e' enorme', assicura von der Leyen.

A dimostrazione che il matrimonio economia verde-industria e' possibile, von der Leyen ha detto e ripetuto che sulle politiche energetiche decarbonizzate 'l'Europa ha una tabella di marcia chiara, manteniamo la rotta: le nostre emissioni dal settore energetico sono diminuite di quasi il 10%, mentre i consumi sono aumentati dell'1%. Siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030'. Entro il 2040 l'obiettivo sara' del 40%.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 26-02-25 16:31:02 (0511)EURO 5 NNNN