Ue: Bruxelles rafforza controlli sui prodotti alimentari alle frontiere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 dic - La Commissione europea rafforza i controlli sui prodotti alimentari, animali e vegetali che entrano nella Ue. In particolare si tratta di un aumento del 50% del numero di audit effettuati nei paesi terzi nei prossimi due anni, mantenendo al contempo il livello di controllo nei paesi della Ue; un aumento del 33% degli audit presso i posti di controllo frontalieri europei, per verificare che gli Stati membri effettuino le ispezioni di frontiera in linea con i requisiti Ue; monitoraggio piu' rigoroso delle merci e dei paesi non conformi, con una frequenza dei controlli aumentata secondo necessita'; supporto della Commissione agli Stati membri che effettuano questi controlli aggiuntivi; istituzione di una task force per rendere piu' efficienti i controlli sulle importazioni, che si concentrera' in particolare sui residui di pesticidi, sulla sicurezza di alimenti e mangimi e sul benessere degli animali e valutera' un'azione di monitoraggio coordinata a livello Ue su specifici prodotti importati; di formazione di circa 500 membri del personale delle autorita' nazionali sui controlli ufficiali; regole aggiornate per consentire l'importazione di prodotti con tracce di pesticidi particolarmente pericolosi vietati, in linea con gli standard internazionali recentemente aggiornati. Per verificare che le importazioni siano conformi agli standard Ue, esiste un solido sistema di controlli ufficiali della filiera agroalimentare. Gli Stati membri effettuano controlli alle frontiere su animali, merci di origine animale (compresi alimenti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale), piante, prodotti vegetali, determinati alimenti e mangimi di origine non animale e determinati materiali a contatto con gli alimenti.

