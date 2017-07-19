Ue: Bruxelles affina strategia per sicurezza economica, sbloccati 3mld per progetti materie prime

Cambio paradigma, piu' vigili su difesa interessi continentali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 3 dic - Rafforzare la sicurezza economica della Ue di fronte alle crescenti minacce economiche esterne, mantenendo nel contempo l'apertura al commercio e agli investimenti internazionali. Sembra un rompicapo ma la Commissione ritiene una strategia realistica da perseguire. In una comunicazione sintetizza la 'policy' con la quale indica di voler 'cambiare ii paradigma passando da una posizione reattiva a una diffusione piu' proattiva e sistematica degli strumenti' di difesa economica. Una politica che richiede un prezzo: 'Ue, Stati membri e imprese dovranno sempre piu' accettare i costi economici derivanti da una maggiore sicurezza e resilienza'. Sei i settori considerati ad alto rischio che necessitano un'azione coerente e veloce: ridurre le dipendenze strategiche per beni e servizi; attrarre investimenti sicuri; sostenere un'industria spaziale e della difesa europea dinamica e altri settori industriali critici; garantire la leadership Ue nelle tecnologie critiche; proteggere informazioni e dati sensibili; proteggere le infrastrutture critiche. Oltre a cio' Bruxelles ha adottato un piano di azione RESourceEU per accelerare gli sforzi per garantire l'approvvigionamento di materie prime essenziali, come le terre rare, il cobalto o il litio. Basandosi sul Critical Raw Materials Act, l'iniziativa fornisce finanziamenti e strumenti per proteggere l'industria dagli choc geopolitici e dei prezzi, promuovere progetti sulle materie prime essenziali in Europa e oltre e collaborare con paesi che condividono gli stessi principi per diversificare le catene di approvvigionamento. Obiettivo, ridurre la dipendenza dalla Cina: vengono sbloccati 3 miliardi per finanziare progetti strategici nell'estrazione, raffinazione e riciclaggio di minerali e metalli, diventati essenziali per molti settori chiave (difesa, auto, digitale, energie rinnovabili). Il responsabile del commercio Maros Sefcovic indica che si tratta di 'un uso piu' strategico degli strumenti esistenti' di difesa economica proprio nel momento in cui aumentano gli investimenti cinesi nel continente e contemporaneamente grandi industrie europee (come Volkswagen ultimamente) annunciano nuovi investimenti in Cina.

