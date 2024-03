Ue: Bonomi, serve un Industrial Act per questo fatto documento "Fabbrica Europa"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - 'Siamo convinti che senza industria non ci sia Europa. Per questo abbiamo realizzato "Fabbrica Europa", un documento di 100 pagine che analizza i temi e cosa ci aspettiamo dall'Europa'.

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Unindustria Roma, sottolineando che 'chiediamo all'Ue un Industrial Act e sono anni che lo facciamo'. Ora, 'siamo contenti che su questa richiesta sia arrivata anche la parte politica. Con Bdi e Medef (le Confindustria di Germania e Francia, ndr) e' un decennio che stiamo lavorando insieme', ha continuato Bonomi. L'Unione europea, ha ricordato Bonomi, 'e' stata cooperativa con la crisi pandemica e dopo e' tornata la somma di 27 paesi che fanno politica a parte. Con la crisi materie prime ognuno e' andato per la sua strada, sono state fatte solo deroghe sugli aiuti di Stato, un vantaggio per i paesi che hanno margine di manovra in campo fiscale, e infatti il 49% e' andato a vantaggio della Germania, poi Francia e solo 4,9% Italia', ha proseguito. 'Abbiamo sbagliato, pensando che l'austerita' in un periodo di crisi fosse la soluzione' mentre guardando il Patto di stabilita' e crescita, 'non e' la stabilita' che da' la crescita, ma la crescita che ti da' la stabilita'.

Confindustria lo ha sempre detto. Bisogna cambiare la visione e avere l'ossessione per la crescita'.

