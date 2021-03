Ue: Bonomi, scelte su sostenibilita' determinanti per imprese italiane -2

'No provvedimenti lineari che penalizzano competitivita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Bonomi ha aggiunto come per il terzo anno consecutivo, l'Italia sia prima in Europa nel riciclo dei rifiuti urbani e speciali e seconda nel tasso di utilizzo circolare di materia. "Siamo molto avanti rispetto ai nostri competitors manifatturieri, per questo scongiuriamo l'adozione di provvedimenti lineari che penalizzerebbero la competitivita' e i modelli di business del tessuto industriale europeo, che invece sta investendo proprio in questo settore. Per il presidente di Confindustria 'il level playing field e' la bussola per tutte le strategie Ue che hanno un impatto diretto sul mondo della manifattura' e questo approccio dovra' essere scongiurato anche sui dossier relativi al clima e all'energia, che fanno riferimento al Green new deal e alla plastica monouso, che impattano su filiere molto importanti del nostro Paese. 'Se parliamo di sostenibilita' sociale e ambientale, che Confindustria sostiene con convinzione, dobbiamo tenere conto che possiamo farlo solo se c'e' la sostenibilita' economica - ha aggiunto - perche', se non generiamo le risorse non avremo la capacita' di dare risposte a queste tematiche. Quindi occorre prima di tutto parlare di transizione normativa, in modo da elaborare norme che non impattino sul tessuto produttivo producendo effetti deleteri sulle filiere industriali'. Bonomi ha quindi dedicato un passaggio del suo intervento al piano vaccinale europeo e agli effetti distorsivi che sta generando sul sistema produttivo.

