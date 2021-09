Ue: Bonomi, fine era Merkel opportunita' per Italia

Figura autorevole come Draghi potra' orientare scelte (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 29 set - "La fine dell'era Merkel e le prossime elezioni presidenziali in Francia aprono un'opportunita' per l'Italia se guidata da una figura autorevole come quella di Draghi che potra' orientare le scelte della Ue in termini di politiche sui debiti dei paesi membri, in tema di aiuti di stato e sul futuro delle attivita' della Bce". Cosi' il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell'assemblea di Confindustria Vicenza attualmente in corso. "Draghi offre l'opportunita' all'Italia di tornare a giocare un ruolo di leadership in Europa - continuato Bonomi. - Come imprenditori siamo pronti a fare la nostra parte per lavorare insieme ad affrontare le difficolta' di un momento in cui difficolta' di reperimento di componenti e materie prime, aumento dei costi e dell'energia e rischi relativi ad un impennata dei prezzi pongono un ipoteca sulla tenuta delle imprese, pure ora in piena crescita".

