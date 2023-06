Ue: Bonomi, cambiare paradigma, da Patto stabilita' a Patto crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 giu - L'Ue deve 'cambiare il paradigma'. 'Il Patto e' di stabilita' e crescita come se la stabilita' sia piu' importante della crescita. Io credo che si debba cambiare in Patto di crescita e stabilita'. Perche' e' la crescita che ci dara' la stabilita' in Europa'. Lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea dell'Unione industriale biellese. 'Dobbiamo fare quegli interventi di politica industriale affinche' l'industria europea cresca e possa ottenere quello che la Cina ha ottenuto con il piano 2015, quello che hanno fatto gli Usa con Ira, che non e' un provvedimento di protezione ma di investimento. E l'Ue che ha fatto? Ha detto vogliamo essere i primi per sostenibilita', arrangiatevi. E non e' cosi' che funziona', ha continuato Bonomi, sostenendo che 'dobbiamo chiedere all'Europa di avere un Patto di crescita e stabilita' che tenga conto di qual e' la visione e gli obiettivi che ci poniamo, chiedendo alla politica di questo paese di essere lungimiranti. Bisogna guardare alla crescita del continente europeo'.

