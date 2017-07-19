Ue: Biffi (Assolombarda), servono piu' risorse per competitivita' imprese

Mercosur opportunita' da 700 mln consumatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - 'Tra pochi giorni il Consiglio europeo entrera' nel vivo del confronto sul bilancio dell'Unione per il 2028-2034. E quella non sara' soltanto una discussione sui numeri, ma sulle priorita' che l'Europa vuole darsi. Per noi un punto deve essere chiaro: competitivita' e coesione non possono essere messe in alternativa'. Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda all'Assemblea Generale di Assolombarda, dedicata alle sfide della competitivita' e della politica industriale.

'L'Europa ha bisogno delle risorse per finanziare entrambe e sostenere gli investimenti necessari a rafforzare la propria industria - ha spiegato Biffi - Non possiamo chiedere alle imprese europee di investire di piu' in innovazione, tecnologie e capacita' produttiva e, nello stesso tempo, ridurre proprio le risorse destinate alla loro competitivita'. E allo stesso modo, le nuove risorse europee non possono tradursi in nuovi oneri sulle imprese'. Il presidente di Assolombarda ha parlato anche dell'accordo tra Ue e Mercosur, entrato in applicazione provvisoria dal primo maggio. Si tratta di 'un mercato di oltre 700 milioni di consumatori, che apre nuove possibilita' per le nostre imprese e riduce progressivamente molte delle barriere che fino ad oggi hanno frenato gli scambi'. Da questo accordo, ha proseguito Biffi, 'viene un messaggio piu' ampio: in un mondo nel quale tornano protezionismo e barriere commerciali, dobbiamo rispondere aprendo nuovi spazi alle imprese, diversificando le relazioni economiche e costruendo alleanze piu' solide. Perche' essere piu' autonomi - ha concluso - non vuol dire essere piu' soli, piuttosto scegliere meglio le nostre dipendenze e diversificarle'.

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