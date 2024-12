Ue: Bce e istituti tedeschi vedono rischi su sfondo paralisi Francia-Germania - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 dic - Lo scenario non e' dei migliori, le valutazioni dei centri di ricerca e di previsione economica non collimano con quanto i governi si affannano a ribadire: lunedi' l'Eurogruppo se l'e' cavata indicando che 'seppure le prospettive siano attualmente incerte la crescita e' destinata a riprendere a un ritmo moderato'.

Nessuno e' davvero rassicurato. Alle prese con i bilanci 2025 i governi dell'area euro concordano sul fatto che una leggera restrizione finanziaria e' giustificata e poggiano le loro speranze sull'accelerazione degli investimenti con i Pnrr che daranno una spinta per controbilanciarla. Il grosso della spesa si concentrera', infatti, sugli ultimi due anni dell'operazione Next Generation EU. Poi la riduzione dei tassi di interesse, con una nuova mossa della Bce oggi, fara' la sua parte. Tuttavia il tema del sostegno alla domanda interna, sia per fronteggiare la quasi stagnazione sia per finanziare la transizione ecologica e le spese per difesa e sicurezza sempre piu' rilevanti, resta non risolto. A Bruxelles si puntano le carte sul prossimo bilancio Ue, ma riguardera' gli anni dal 2028, non prima.

Si puntano le carte sui mercati dei capitali da integrare per attrarre capitali privati di investitori e risparmiatori europei, ma anche per questo - quand'anche si compiano le scelte necessarie - occorrera' qualche anno prima di vedere dei risultati concreti. I rapporti Draghi (competitivita') e Letta (mercato interno) sono alla base delle intenzioni politiche della Commissione Ue e dei programmi, realizzarli sara' una strada in salita perche' occorrerebbe evidenti spostamenti di sovranita' al centro in settori delicatissimi, per esempio nella vigilanza dei mercati finanziari. O in materia fiscale.

Mentre a Francoforte erano riuniti i banchieri centrali, a Varsavia, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Ue, dal punto di vista delle scelte politiche generali, 'non procede a un buon ritmo, ha un'ambizione insufficiente' in troppi ambiti: nuove tecnologie, difesa, transizione ecologica. Concludendo: 'E' nostra responsabilita' dare un impulso e avere un calendario molto serrato, nutrire il volontarismo della Commissione europea'. Macron parlava di fronte alla stampa fianco a fianco con il premier polacco Donald Tusk, che si appresta a sostituire il premier ungherese Viktor Orban alla guida dalla Ue da gennaio a giugno. Il fatto che il presidente francese continui a 'regnare' ma non riesca - non sia riuscito finora dopo il voto legislativo - a governare il suo Paese, non toglie nulla alla fondatezza del suo messaggio. Semmai, proprio la sua debolezza in Francia ne esalta la verita'.

Molto diverso il caso della Germania, che e' alle prese con elezioni anticipate fra due mesi e mezzo, ma non correrebbe il rischio di instabilita' politica: l'aspettativa e' una coalizione piu' o meno grande che escluda i nazionalisti estremi dell'Afd, con la Spd 'junior partner'. Pero' la Germania resta alle prese con le debolezze strutturali di cui parla il Diw di Berlino: hanno a che vedere con l'esaurimento dei fattori del successo tedesco e cioe' basso costo del gas russo, mercato cinese facile, catene di approvvigionamento solide.

Difficile escogitare soluzioni davvero innovative e consensuali in Europa con Francia e Germania bloccate. Gia' e' complicatissimo farlo quando non lo sono. Macron evoca il volontarismo della Commissione von der Leyen-2 con un'accezione positiva quasi a voler dire: non lasciamola sola. Tuttavia, il suo puo' essere interpretato piu' come un richiamo ai suoi pari, i responsabili di governo: date le difficolta' francesi (che sono anche le sue personali di leader) e quelle tedesche, troviamo un modo per evitare una paralisi della Ue per mesi e mesi. Evitando anche che la stessa von der Leyen (indubbia la sua spinta rinnovata all'iperattivismo specie sulla scena internazionale) 'rubi' loro il mestiere di leader.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

