Ue: Bardella, soffre vassallaggio tech da Usa e dipendenza industriale da Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 05 set - 'L'Europa e' circondata da grandi potenze: a Ovest, gli Stati Uniti che, ancora di piu' con la presidenza di Donald Trump, hanno scelto di dedicarsi esclusivamente alla difesa dei propri interessi, disimpegnandosi da una serie di progetti globali.

Gli Usa ormai ci collocano in una posizione di vassallaggio tecnologico e digitale che dobbiamo considerare'. Lo ha detto Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, intervenendo a un panel al Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, in corso a Villa d'Este. 'A Est la Cina ci pone in posizione di dipendenza industriale, commerciale ed economica. E infine abbiamo il Sud del mondo, la cui demografia, forse unica scienza esatta, rappresenta un rischio significativo sia per la sicurezza, in particolare per quanto riguarda le migrazioni in Europa, sia per nuove considerazioni e sfide, che stiamo ora esaminando in relazione al Sud del mondo', ha detto ancora Bardella.

mar-

(RADIOCOR) 05-09-26 10:50:25 (0175) 5 NNNN