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            Ue: Bagnai, Patto di stabilita' ha frenato investimenti, deroga atto di buon senso

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "La deroga al Patto di stabilita' e' una necessita' dettata dai fatti. I dati storici ci dicono che il Patto non ha funzionato: non solo non ha evitato la crisi dei debiti sovrani, ma ha anche compresso la produttivita' europea, che prima del 1997 viaggiava al doppio di quella statunitense, mentre dall'adozione del Patto e' cresciuta della meta' rispetto a quella degli Stati Uniti. Chiaramente le politiche procicliche imposte dal Patto hanno compresso gli investimenti pubblici e privati e quindi la produttivita'".

            Lo ha affermato il responsabile economia della Lega, Alberto Bagnai, a 24 Mattino su Radio24. "Derogare a un meccanismo che ha frenato lo sviluppo e' un atto di buon senso", ha spiegato. "Gli scostamenti di bilancio, se mirati e tempestivi, non sono una minaccia per i conti pubblici ma uno strumento per stabilizzare l'economia e prevenire gli effetti distorsivi dell'inflazione sul potere d'acquisto. Un governo che ha ampiamente dimostrato senso di responsabilita' non ha motivo di temere il giudizio dei mercati".

            Liv.

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            (RADIOCOR) 28-04-26 10:56:02 (0290)EURO 5 NNNN

              


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