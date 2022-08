Ue: attacca credito d'imposta Usa su auto elettriche, e' discriminatorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - L'Unione Europa e' "estremamente preoccupata" per la prevista introduzione negli Stati Uniti di un credito d'imposta fino a 7.500 dollari per l'acquisto di un'auto elettrica che esca da una fabbrica americana e sia dotato di una batteria prodotta negli Stati Uniti. "La Ue e' estremamente preoccupata per questo disegno di legge che colpisce il commercio transatlantico - ha affermato la portavoce della Commissione europea Miriam Garcia Ferrer -. Riteniamo che discrimini i produttori stranieri rispetto ai produttori americani". Dopo 18 mesi di trattative, domenica il Senato degli Stati Uniti ha adottato il grande piano del presidente Joe Biden su clima e salute, in particolare approvando questo credito d'imposta per l'acquisizione di un veicolo elettrico made in Usa. Una tale disposizione, nota la Ue, e' "incompatibile" con le regole del Wto dove peraltro negli ultimi anni Bruxelles e Washington si sono scontrate per i sussidi alla Boeing o per i dazi doganali americani sull'acciaio europeo. "I crediti d'imposta sono un incentivo importante per incoraggiare la domanda di auto elettriche - ha aggiunto Ferrer in conferenza stampa - ma dobbiamo assicurarci che le misure introdotte siano eque. Per questo continuiamo a sollecitare gli Stati Uniti a rimuovere questi elementi discriminatori dal disegno di legge e garantire che sia pienamente conforme al Wto. Da parte sua, l'Alliance for Automotive Innovation, un gruppo di produttori americani e stranieri che rappresentano quasi tutte le auto vendute negli Stati Uniti, trova il piano troppo restrittivo poiche' circa il 70% dei modelli di veicoli elettrici attualmente venduti negli Stati Uniti non potrebbe beneficiare del credito d'imposta. L'alleanza ha rivolto dunque un appello al Congresso perche' ampli i criteri per l'origine dei componenti delle batterie a "includere i paesi produttori che hanno accordi di difesa collettiva con gli Stati Uniti, come i membri della Nato, il Giappone e altri".

