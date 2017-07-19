Ue: Angelilli, su Fondi 2021-27 obiettivo chiusura bandi entro l'anno

'Nuova programmazione da gennaio 2028' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - 'L'obiettivo del Commissione europea e' di chiudere l'attuale programmazione 2021-27 con tutti i bandi entro quest'anno, tra dicembre e gennaio, per passare alla fase di negoziazione nel corso del 2027 ed essere pronti dal primo gennaio 2028 con la nuova programmazione'. Lo ha riferito l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio - in occasione della presentazione oggi in Regione del voucher digitalizzazione - di ritorno dalla missione di tre giorni a Bruxelles per incontrare rappresentati di varie istituzioni europee, tra cui il vicepresidente della Commissione Ue e Commissario alle Politiche regionali Raffaele Fitto. 'Dobbiamo cominciare gia' da ora a decidere cosa vogliamo fare a partire dal 2028', ha aggiunto Angelilli annunciando, 'da qui a gennaio, una fitta agenda di presentazione dei bandi'.

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