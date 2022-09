Ue: Ambrosetti, con politica estera e difesa comuni impatto positivo per Pil

Stimato tra +1,2% e +2,6% all'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - Il raggiungimento di una reale politica estera e di difesa comune in Unione europea potrebbe generare un impatto economico compreso tra i 207,2 (+1,2% sul Pil dell'Ue) e i 448,7 miliardi di euro annui (+2,6% sul Pil Ue). E' quanto emerge dallo studio condotto da The European House - Ambrosetti sul tema 'Politica estera e difesa comune per l'Europa: sfide e opportunita' per l'Italia e l'Unione europea', che sara' presentato domani a Cernobbio. Il solo incremento della spesa militare dei Paesi Ue potrebbe portare a un impatto economico compreso tra i 115 e i 357 miliardi di euro annui in funzione dei diversi scenari di stima (spesa militare sul Pil; componenti di spesa ed efficienza di mercato). A questi si aggiungerebbero ulteriori circa 92 miliardi di euro all'anno di nuove opportunita' commerciali nel mondo. Sul fronte della performance militare, gia' allo stato attuale e considerando l'aggregato dei singoli Stati membri, l'Unione potrebbe rappresentare la seconda potenza mondiale nell'aviazione dopo gli Stati uniti, la prima per asset navali e numero di militari attivi e la terza per spesa militare complessiva dopo Usa e Cina. Nei domini dello spazio e della cybersicurezza, l'Ue sarebbe seconda solo agli Stati Uniti. Infine, e' utile ricordare che l'Unione europea rappresenta il secondo contributore netto in termini di spesa militare, con circa il 20% della spesa totale (187 miliardi di euro contro i 678 degli Usa).

