Ue: allarme von der Leyen su rischio import materie prime, "e' alle porte" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 22 ott - La Cina ha inasprito le condizioni per l'esportazione di terre rare, magneti e tecnologie relative da ottobre: in sostanza, e' necessaria una autorizzazione di Pechino per esportare e cio' in nome della sicurezza nazionale oltreche' per ridurre l'uso di tali materiali essenziali sia per gli Stati Uniti che per l'Europa, per usi civili ma ancor piu' per usi militari. E' l'ultimo episodio del contrasto strategico tra Usa e Cina: si tratta di una risposta diretta alle attuali azioni degli Stati Uniti volte a frenare il progresso tecnologico della Cina. La mossa di Pechino segue l'azione statunitense per frenare il progresso tecnologico della Cina: progressivamente nel tempo e ora tanto piu' con Trump, gli Usa hanno ampliato le restrizioni all'export in Cina di semiconduttori.

apparecchiature per la produzione di chip e altre tecnologie avanzate. Trump ha reagito ventilando dazi aggiuntivi del 100% dal primo novembre. Secondo i piu' si tratta di schermaglie (pericolose ma sempre mosse tattiche) utili a mostrare reciprocamente i muscoli, in vista di un incontro in Corea del Sud fra i due leader Usa e cinese.

La vulnerabilita' europea e' la preoccupazione prevalente: per quanto la Ue si sforzi di rafforzare la propria posizione produttiva nelle filiere delle tecnologie avanzate, di diversificare le fonti di approvvigionamento delle materie prime, la ricerca della cosiddetta 'autonomia strategica' e' una priorita' politica unanimemente riconosciuta, uscire dalla dipendenza dalla Cina richiede un'enorme massa di capitali, capacita' di dispiegamento produttivo, tempo.

La Cina domina il mercato globale delle terre rare: produce il 95% delle terre rare mondiali, riveste una posizione centrale nella raffinazione di altre materie prime essenziali, (a partire da litio e cobalto; fornisce il 70% delle importazioni di terre rare dell'area dell'euro. Qualche settimana fa la Bce ha messo in luce che anche quando l'area dell'euro si rifornisce di prodotti secondari contenenti terre rare da paesi diversi dalla Cina, i fornitori dipendono fortemente dalla Cina per le terre rare grezze. Ad esempio, gli Stati Uniti importano l'80% delle loro terre rare dalla Cina, 'quindi l'area dell'euro rimane indirettamente esposta alle catene di approvvigionamento cinesi quando importa prodotti statunitensi che utilizzano terre rare'. Non a caso l'analisi della Bce rileva come solo 157 aziende statunitensi fungono da intermediari diretti tra le aziende dell'area dell'euro e gli esportatori cinesi di terre rare. Si tratta di aziende che forniscono prodotti a molte controparti dell'area dell'euro per cui le interruzioni delle fonti di terre rare 'potrebbero causare effetti a cascata lungo le catene di approvvigionamento'. Colpendo alla fine l'Europa. A settembre Francoforte indicava che le pressioni sulla catena di approvvigionamento e gli aumento dei prezzi non suggerivano fossero 'imminenti'. L'allarme di von der Leyen di oggi registra evidentemente un possibile cambio di scenario che comincia gia' ad avere ripercussioni industriali (settore auto, elettronica di consumo, energie rinnovabili, difesa - che e' il punto di maggiore preoccupazione per gli Usa) e potenzialmente sui prezzi. La presidente della Commissione ha assicurato che 'e' pronta a proporre ulteriori misure per garantire la sicurezza economica dell'Europa'. Von der Leyen insiste sulla necessita' di 'agire con decisione e urgenza. Abbiamo bisogno di un approvvigionamento piu' rapido e affidabile di materie prime essenziali, sia qui in Europa che con partner fidati'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

