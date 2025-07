Ue: al momento nessuna esenzione dai dazi per vino e liquori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 lug - Al momento vini e liquori non rientrano fra i prodotti che potrebbero godere di esenzioni dai dazi imposti dagli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "La Commissione europea rimane determinata a raggiungere e garantire il numero massimo di esenzioni anche per prodotti tradizionali come vini e liquori - ha detto Gill - ma non ci aspettiamo che vini e liquori siano inclusi tra il primo gruppo di esenzioni annunciate domani dagli Stati Uniti. Pertanto questo settore, come tutti gli altri settori economici, sara' soggetto al 15%".

Cop

(RADIOCOR) 31-07-25 12:40:26 (0410)FOOD,EURO 5 NNNN