Ue: Acea illumina di blu Basilica Santa Maria Aracoeli Roma per Festa Europa

Gesto per sensibilizzare importanza Ue per pace e democrazia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Ieri sera, in occasione della Festa dell'Europa, che ricorre il 9 maggio, Areti, societa' del Gruppo Acea, a supporto di Roma Capitale e in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea, ha illuminato di blu la Basilica di Santa Maria in Aracoeli e la sua scalinata, proiettando inoltre le stelle dell'Unione europea sulla facciata. Un gesto simbolico, si legge in una nota, pensato per sensibilizzare sull'importanza dell'Ue, comunita' di pace e democrazia, fondata sui diritti umani e sullo stato di diritto.

