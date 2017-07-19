Ue: accordo Usa-Iran passo indietro da escalation, ora serve soluzione duratura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - "L'accordo tra Stati Uniti e Iran su un cessate il fuoco rappresenta un passo indietro rispetto al rischio di escalation dopo settimane di tensioni. E' fondamentale che proseguano i negoziati per una soluzione duratura del conflitto e, come Unione europea, continueremo a coordinarci con i nostri partner e siamo pronti a sostenere gli sforzi diplomatici e quelli dei nostri partner nella regione in questa direzione".

Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea Anouar El Anouni durante il briefing quotidiano a Bruxelles. L'Alto Rappresentante della Ue, Kaja Kallas - ha aggiunto il portavoce - si trova oggi in Arabia Saudita proprio con questo obiettivo, nonche' come forte segnale di solidarieta' ai nostri partner nel Golfo che sono stati colpiti da attacchi indiscriminati iraniani contro il loro territorio.

"Ovviamente, le discussioni riguarderanno anche la situazione e gli sforzi per raggiungere una de-escalation, incluso il recente cessate il fuoco accettato da Stati Uniti e Iran sotto mediazione pakistana, per la quale esprimiamo apprezzamento". "Per quanto riguarda le nostre priorita' - ha concluso El Anouni - che costituiscono anche il fulcro della sua domanda, per l'Unione europea restano impedire all'Iran di acquisire un'arma nucleare e porre fine alle sue attivita' destabilizzanti, incluso il programma di missili balistici, nonche' garantire la liberta' di navigazione nello Stretto di Hormuz in linea con il diritto internazionale e il diritto del mare".

Cop.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-04-26 12:19:21 (0315)EURO 5 NNNN