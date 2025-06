Ue: accordo politico con UK su libera circolazione tra Spagna e Gibilterra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 11 giu - Ue e Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico su Gibilterra: l'obiettivo principale e' garantire la prosperita' futura dell'intera regione eliminando tutte le barriere fisiche, i controlli e i controlli sulle persone e sulle merci che circolano tra Spagna e Gibilterra, preservando al contempo l'area Schengen, il mercato unico e l'unione doganale. Le parti hanno concordato di istituire doppi controlli di frontiera a Gibilterra e Schengen presso il porto e l'aeroporto di Gibilterra, da effettuare in piena cooperazione tra Ue e Regno Unito/Gibilterra, eliminando tutti i controlli al valico tra Gibilterra e per le migliaia di persone che viaggiano quotidianamente in entrambe le direzioni. Per la Ue i controlli Schengen completi saranno effettuati dalla Spagna. Per il Regno Unito, i controlli completi a Gibilterra continueranno a essere effettuati come oggi. Hanno inoltre concordato disposizioni in materia di visti e permessi e una stretta cooperazione tra le forze di polizia e le forze dell'ordine. Ora le due parti definiranno il testo giuridico completo e procedere con le rispettive procedure interne che porteranno alla firma e alla ratifica dell'intesa.

