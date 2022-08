Ue: a fine agosto sul tavolo divieto di visto per tutti i russi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ago - Alla fine del mese l'Unione Europea discutera' di un possibile divieto di concedere i visti a tutti i cittadini russi. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky, il cui paese presiede il Consiglio della Ue. La misura, richiesta dalle autorita' ucraine, divide l'unione e la sanzione dovrebbe essere approvata all'unanimita' dai 27 paesi membri. "Un divieto totale dei visti russi da parte di tutti gli Stati membri della Ue potrebbe essere un'altra sanzione molto efficace contro la Russia" ha detto Lipavsky che invitera' a Praga alla fine del mese i suoi omologhi degli altri paesi Ue. "In questo periodo di aggressione russa, che il Cremlino continua a intensificare, non si puo' parlare di turismo come al solito per i cittadini russi", ha aggiunto Lipavsky che tuttavia deve convincere il capo della diplomazia europea, lo spagnolo Josep Borrell, che presiede i Consigli dei ministri degli Affari esteri e della Difesa e a cui spetta la prerogativa di proporre sanzioni. La Commissione tuttavia non nasconde le sue riserve su una misura che penalizzerebbe tutti i cittadini russi e insiste sulla necessita' di proteggere dissidenti, giornalisti e famiglie. Il divieto di concedere visti ai russi e' chiesto a gran voce dall'Ucraina. "I russi sostengono in modo schiacciante la guerra, applaudono gli attacchi missilistici sulle citta' ucraine e gli omicidi di ucraini. Quindi lasciamo che i turisti russi si godano la Russia", ha scritto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un post su Twitter. La Repubblica Ceca ha smesso di rilasciare visti ai russi il 25 febbraio, il giorno dopo l'invasione dell'Ucraina. La Ue ha adottato sei serie di sanzioni contro Mosca, compreso il blocco degli acquisti di carbone e petrolio. Ha anche aggiunto piu' di mille russi, tra cui il presidente Vladimir Putin e molti oligarchi, alla sua lista nera di quelli a cui e' vietato l'ingresso e ha limitato il rilascio di visti per soggiorni di breve durata per funzionari legati al regime dalla fine di febbraio.

Cop

(RADIOCOR) 12-08-22 14:55:16 (0278)EURO 5 NNNN