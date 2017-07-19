Ue: +9,5% volume importazioni fuochi d'artificio 2024, valore 406,7 mln

Lo certifica l'Eurostat (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Le importazioni di fuochi d'artificio aumentano nel 2024. Nel dettaglio, si legge in una nota dell'Eurostat, l'Ue ha importato 120.000 tonnellate di fuochi d'artificio per un valore di 406,7 milioni di euro da paesi extra-Ue. Si tratta di un aumento del 9,5% in termini di volume e del 21,5% in termini di valore rispetto al 2023. La maggior parte di queste importazioni e' entrata nell'Ue attraverso i Paesi Bassi (37%) e la Germania (35,6%), seguiti a distanza dalla Polonia (7,4%).

Lab-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-01-26 12:06:57 (0184)EURO 5 NNNN