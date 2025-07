Ucraina: Zoppas (Ice), ricostruzione opportunita' strategica, Italia deve esserci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - "Con un valore stimato di 500 miliardi, la ricostruzione dell'Ucraina rappresenta un'opportunita' strategica per le imprese italiane. In questo scenario, Ice e' al lavoro per costruire partnership a lungo termine, capaci di valorizzare il know-how, le tecnologie e i servizi italiani". Lo dichiara il presidente di Ice, Matteo Zoppas, intervenuto oggi alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, in corso a Roma. "Ad oggi - annota Zoppas - sono stati pubblicati oltre 900 bandi, ma a causa di burocrazie, mancanza di formazione ed informazione sui bandi, l'Italia ha partecipato solo a 13, con 6 aggiudicazioni. Un dato che sottolinea la necessita' di offrire un supporto strutturale per accedere pienamente a queste opportunita'. Ice a questo proposito aiuta gratuitamente le imprese ad accedere alla piattaforma developmentaid.org, dove oggi sono attivi 77 bandi nei settori chiave per la ripresa ucraina: energia, agroalimentare, metallurgia, It, edilizia, infrastrutture.

Tutti comparti in cui l'Italia detiene gli strumenti tecnologici necessari al raggiungimento dei livelli d'accesso alla Comunita' europea che possono essere di interesse dell'Ucraina".

Per Zoppas, "l'Italia deve esserci, con le sue imprese, le sue tecnologie e il suo saper fare, per contribuire a una ricostruzione di valore reciproco".

