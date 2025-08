Ucraina: Zelensky, stiamo lavorando per nuovo incontro con Russia a Istanbul

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - L'Ucraina sta lavorando a un nuovo incontro per negoziare un accordo di pace con la Russia a Istanbul, in Turchia. "Con il Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, Rustem Umerov, e il Capo dell'Ufficio, Andriy Yermak, si e' discusso del percorso negoziale, in particolare dell'attuazione degli accordi presi durante gli incontri con la parte russa a Istanbul e della preparazione di un nuovo incontro", ha scritto in un post su Telegram e X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo un vertice con il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak.

Tra le questioni chiave in discussione ci sara' "la continuazione degli scambi di prigionieri di guerra". Infatti "c'e' un accordo per lo scambio di 1.200 persone e il lavoro sulle liste e' in corso". Kiev sta anche "lavorando per sbloccare il ritorno dei nostri civili, chiarendo i dati per ogni nome", spiega ancora Zelensky, oltre che per "restituire i bambini rapiti e portati in Russia". Tra gli altri argomenti discussi nel vertice, Zelensky ha citato la preparazione del settore energetico prima dell'inverno, nonche' lo sviluppo della difesa aerea ucraina e gli attacchi a lungo raggio contro le strutture logistiche russe.

