Ucraina: Zelensky, spero in un risultato positivo in colloqui a Gnevra

Dobbiamo fermare spargimento sangue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - "I team ucraini e americani e quelli dei nostri partner europei sono in stretto contatto e spero davvero che si giunga a un risultato. Dobbiamo fermare lo spargimento di sangue e garantire che la guerra non si riaccenda". Lo ha scritto in un post su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Attendo con interesse i risultati dei colloqui odierni e spero che tutti i partecipanti assumano un atteggiamento costruttivo. Abbiamo bisogno di un risultato positivo per tutti noi".

red-Cog

(RADIOCOR) 23-11-25 13:11:31 (0272) 5 NNNN