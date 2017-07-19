Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ucraina: Zelensky, spero in un risultato positivo in colloqui a Gnevra

            Dobbiamo fermare spargimento sangue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - "I team ucraini e americani e quelli dei nostri partner europei sono in stretto contatto e spero davvero che si giunga a un risultato. Dobbiamo fermare lo spargimento di sangue e garantire che la guerra non si riaccenda". Lo ha scritto in un post su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

            "Attendo con interesse i risultati dei colloqui odierni e spero che tutti i partecipanti assumano un atteggiamento costruttivo. Abbiamo bisogno di un risultato positivo per tutti noi".

            red-Cog

            (RADIOCOR) 23-11-25 13:11:31 (0272) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.