Ucraina: Zelensky, Russia continua a uccidere, non si puo' premiare un killer

Bisogna alzare pressione su Mosca, pace attraverso la forza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - "Un'altra settimana si e' conclusa senza alcun tentativo da parte della Russia di accogliere le numerose richieste della comunita' internazionale e fermare le uccisioni. Solo nelle ultime 24 ore, sul fronte, si sono registrati 137 scontri armati, e questo accade ogni giorno. L'esercito russo non riduce la propria pressione e non tiene conto delle perdite". E' quanto afferma in un messaggio pubblicato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui sottolinea come nell'ultima settimana i russi hanno utilizzato piu' di mille bombe aeree e quasi 1.400 droni d'attacco contro l'Ucraina. "Continuano anche gli attacchi missilistici. Difendiamo la vita della nostra popolazione e rafforziamo le nostre difese aeree.

Questa e' la situazione sul fronte, e la diplomazia deve adeguarsi di conseguenza". "La Russia sta trascinando la guerra e, per questo, merita una pressione globale ancora piu' forte - afferma Zelensky -. Si rifiuta di fermare le uccisioni e quindi non deve ricevere alcuna ricompensa o beneficio. Questa non e' solo una posizione morale, ma anche razionale: le concessioni non convincono un assassino, mentre una protezione realmente forte della vita ferma i killer.

Ringrazio tutti coloro, nel mondo, che ci aiutano a rimanere forti e a avvicinare una pace autentica - una pace basata sulla forza. E' l'unica pace possibile con la Russia".

