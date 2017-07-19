Ucraina: Zelensky, lavoriamo con Usa per ricostruzione, servono fino a 800 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - 'Stiamo lavorando con gli Stati Uniti alla roadmap per la prosperita' dell'Ucraina. La nostra visione, insieme agli Stati Uniti, si estende fino al 2040 e copre gli elementi chiave di un accordo su investimenti e prosperita' futura. Abbiamo obiettivi e strategie per la stabilita' macroeconomica.

Stimiamo che la ricostruzione richiedera' circa 700-800 miliardi'. Cosi' su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 'I principali aspetti e indirizzi comprendono i nostri obiettivi nazionali, l'aspettativa di vita, il ritorno dei rifugiati, il PIL pro capite, nuovi posti di lavoro, le garanzie di sicurezza, e poi la direzione di accesso ai mercati e l'adesione all'Unione Europea', ha aggiunto. 'Cio' che e' importante e' che abbiamo una visione condivisa con gli Stati Uniti, e che saranno creati diversi fondi. Ci sara' un Fondo per la Ricostruzione dell'Ucraina, una piattaforma sovrana di investimenti dell'Ucraina, un Fondo per lo Sviluppo dell'Ucraina e un Fondo per la Crescita e le Opportunita' dell'Ucraina. Prevediamo di continuare a sviluppare il Fondo di Investimento per la Ricostruzione Usa-Ucraina.I gruppi di negoziazione stanno inoltre discutendo questioni relative al Fondo per il Capitale Umano e al supporto per i ritorni dei rifugiati', ha spiegato nel dettaglio il presidente.

