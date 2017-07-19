Ucraina: Zelensky, domenica da Trump in Florida, sul tavolo garanzie sicurezza

Piano con 20 punti pronto 'al 90%' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 dic - Il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky incontrera' Donald Trump in Florida domenica. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky, sottolineando che l'incontro con il presidente Usa si concentrera' sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e che il piano da 20 punti al centro dei negoziati 'e' pronto circa al 90%'. Si parlera' anche di 'un accordo economico', ha aggiunto Zelensky, precisando di non poter confermare 'se si arrivera' a concludere qualcosa' per la fine del vertice. Zelensky ha inoltre precisato che l'Ucraina 'vorrebbe che i paesi europei fossero coinvolti', dubitando tuttavia che la cosa sia possibile con breve preavviso.

