Ucraina: Zelensky, con fine guerra relazione economica piu' forte con Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 set - 'Dobbiamo fermare questa guerra tutti insieme e dopo potremo muoverci verso una relazione economica piu' significativa. L'Ucraina e' gia' uno dei piu' grandi produttori di prodotti agricoli e con voi possiamo rafforzare questo ruolo e fare dell'Ucraina un luogo per la produzione di prodotti alimentari accessibili per tutto il mondo. Inoltre, l'Ucraina e' la perfetta location per altre produzioni, abbiamo gas, litio, personale qualificato, logistica veloce, accesso ai mercati europei'.

Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio, parlando del fatto che il suo paese 'dovra' essere ricostruito'. In questo quadro, ha ringraziato 'le imprese italiane che hanno gia' mostrato interesse', sottolineando che l'Ucraina 'puo' contribuire alla sicurezza dell'Europa nei prossimi decenni, certo dobbiamo essere liberati dalla Russia'. Infine, Zelensky ha ringraziato l'Italia 'per il supporto al nostro paese, alla nostra nazione, per aver dato accoglienza ai tanti rifugiati, non lo dimenticheremo mai'.

