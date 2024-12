Ucraina: Zelensky, armi e garanzie da Nato prima di negoziati con Mosca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha assicurato che il suo Paese ha bisogno di piu' armi e garanzie di sicurezza da parte della Nato prima di possibili negoziati con la Russia per porre fine all'invasione dell'Ucraina lanciata nel 2022.

Zelensky ha parlato dopo un incontro con il nuovo capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, e il nuovo presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, entrambi in visita simbolica a Kiev il primo giorno del loro mandato. Mentre le richieste per avviare negoziati con Mosca diventano piu' pressanti anche da parte degli alleati di Kiev, Zelensky ha assicurato che il suo Paese ha bisogno di "armi, incluso un buon numero o un numero sufficiente di armi a lunga distanza, di diversi tipi". Ha parlato anche della necessita' di un 'passo avanti con la Nato'. "L'invito all'Ucraina ad aderire alla Nato e' necessario per la nostra sopravvivenza", ha sostenuto, mentre Mosca afferma di aver lanciato l'invasione proprio per impedire un riavvicinamento tra Kiev e l'Alleanza Atlantica. "Solo quando avremo tutti questi elementi e saremo forti dovremo stabilire... l'ordine del giorno per l'incontro con gli assassini", ha detto Zelensky.

