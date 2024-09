Ucraina: Zelensky, apprezziamo sostegno Italia, sta facendo di tutto per pace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 06 set - "Apprezziamo tutti i passi che l'Italia ha fatto per sostenere l'Ucraina e apprezziamo tutti coloro che ci aiutano per la pace". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "L'Italia sta facendo di tutto, e' con noi per portare avanti la formula di pace - ha detto Zelensky -. Kiev non chiede niente di piu' che quello che il vostro Paese o altri hanno fatto o stanno facendo. Vogliamo che i bimbi non debbano piu' soffrire. Vogliamo che l'eredita' ucraina non venga distrutta dai russi".

Cop

(RADIOCOR) 06-09-24 19:32:02 (0650) 5 NNNN