Ucraina: Zelensky, abbiamo portato guerra in Russia, ora Putin sente pressione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 06 set - 'L'Ucraina deve arrivare a eventuali negoziati' di pace 'in posizione di forza altrimenti perderemo la nostra nazione e la nostra popolazione. Portero' agli Usa e diro' a Biden e ai partner del G7 come possiamo fare in modo che Putin si sieda al tavolo' dei negoziato. 'Bisogna operare insieme per spingere Putin alla pace e negoziare perche' lui non vuole la pace.

L'Ucraina dovra' essere piu' forte e lui piu' debole', ha aggiunto.

