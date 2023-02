Ucraina: Zelenski, abbiamo bisogno anche di caccia moderni subito -2

Decisioni concrete a riunione Eliseo, ma non rivelo dettagli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 9 feb - Zelenski ha detto che nella riunione di ieri all'Eliseo 'sono state prese delle decisioni concrete sui mezzi miliardi di cui pero' non parlero''. Ha parlato solo di carri armati e artiglieria. Per quanto riguarda 'i jet da combattimento' ha detto che, appunto, ci sono decisioni 'che non sono pubbliche, quando accadra' (l'invio dei jet all'Ucraina - ndr) lo sapremo'.

Von der Leyen ha indicato che si sta discutendo del decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che prevede misure contro altri responsabili politici e propagandisti della guerra, divieti di esportazioni per dieci miliardi di euro, la costituzione di un tribunale per far rispondere dei crimini di guerra: 'Stiamo gia' raccogliendo le prove di tali crimini, la volonta' politica di creare il tribunale c'e' e troveremo il modo per farlo'. Quanto all'adesione dell'Ucraina alla Ue, von der Leyen ha detto che la porta e' aperta e che l'adesione 'e' basata sui meriti: pur durante la guerra il paese ha fatto progressi'. In ogni caso sta al paese decidere tempi e modi per uniformarsi alle regole dell'Unione europea, il processo di adesione non e' breve.

