            Notizie Radiocor

            Ucraina: Witkoff, ok Kiev-Mosca a scambio prigionieri, ancora molto da fare

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - L'inviato statunitense Steve Witkoff ha annunciato che l'Ucraina e la Russia hanno concordato di procedere a un nuovo scambio di prigionieri, il primo in cinque mesi, durante i negoziati trilaterali ad Abu Dhabi che ha definito 'produttivi'.

            'Oggi, le delegazioni di Stati Uniti, Ucraina e Russia hanno concordato di scambiare 314 prigionieri - il primo scambio di questo tipo in cinque mesi', ha annunciato Witkoff sul suo account X.

            'Questo risultato e' stato ottenuto grazie a negoziati di pace approfonditi e produttivi. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, progressi come questo dimostrano che l'impegno diplomatico costante produce risultati concreti e contribuisce agli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina', ha assicurato.

