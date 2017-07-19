Ucraina: Von der Leyen, Ue deve avere ruolo centrale in accordo pace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - "I confini dell'Ucraina non possono essere modificati con la forza, il suo esercito non puo' essere ridotto rendendolo vulnerabile a un attacco e l'Unione Europea deve avere un ruolo centrale in un accordo di pace per l'Ucraina". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un videomessaggio su X, mentre a Ginevra sono in corso i colloqui sulla proposta di pace americana per l'Ucraina tra gli alti funzionari degli Stati Uniti, dell'Ucraina e di Francia, Gran Bretagna e Germania. 'Qualsiasi piano di pace credibile e sostenibile dovrebbe innanzitutto fermare le uccisioni e porre fine alla guerra, senza gettare i semi per un conflitto futuro", ha affermato. "Abbiamo concordato gli elementi principali necessari per una pace giusta e duratura e per la sovranita' dell'Ucraina. Vorrei sottolinearne tre - ha proseguito - In primo luogo, i confini non possono essere modificati con la forza', ha affermato. In secondo luogo, in quanto nazione sovrana, non possono esserci limitazioni alle forze armate ucraine che renderebbero il Paese vulnerabile a futuri attacchi, minando cosi' anche la sicurezza europea', si legge nella dichiarazione. In terzo luogo - ha detto Von der Leyen - deve essere pienamente riconosciuta la centralita' dell'Unione europea nel garantire la pace in Ucraina". Kiev, ha concluso , "deve avere la liberta' e il diritto sovrano di scegliere il proprio destino. Ha scelto un destino europeo'.

Cog.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 23-11-25 13:17:23 (0273)EURO 5 NNNN