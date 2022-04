Ucraina: Von der Leyen a Zelensky, "siete parte famiglia europea"

E gli da' busta con questionario di adesione all'Unione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - "L'Ucraina fa parte della famiglia europea. Abbiamo sentito molto chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c'e' l'inizio del vostro percorso verso l'Ue. In questa busta c'e' il primo passo per l'adesione all'Unione europea, dovra' essere compilato e poi bisognera' fare la raccomandazione al Consiglio europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, parlando da Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sottolineando che "se lavoriamo insieme potrebbe essere anche una questione di settimane". La presidente, insieme all'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, si e' recato anche a Bucha, teatro di un massacro che ha sconvolto il mondo. "Qui e' successo l'impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Vladimir Putin, la sconsideratezza e la spietatezza di chi ha occupato la citta'. Qui a Bucha abbiamo visto l'umanita' andare in frantumi", ha detto Von der Leyen.

