Ucraina: Urso, su asset russi presa da Ue decisione necessaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "Penso che la decisione che e' stata presa (da Bruxelles, ndr) con il conforto del nostro governo sia quella necessaria in questo momento. Poi e' chiaro, tutti speriamo che si giunga prima possibile al cessato fuoco, anzi meglio ancora ad una pace che deve essere davvero giusta per tutti innanzitutto per il popolo ucraino che e' quello che ha sofferto in maniera drammatica dell'invasione delle esercito russo". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine di Atreju rispondendo ad una domanda sul congelamento europeo degli asset russi.

