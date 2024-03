Ucraina: Urso, pieno sostegno a Kiev, 9 aprile MoU su logistica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Verona, 14 mar - L'Italia conferma l'impegno a sostegno dell'Ucraina e insieme il 9 aprile prossimo firmeranno un MoU sulla logistica. Cosi' su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo aver incontrato la vice premier ucraina e ministra dell'industria Yulia Svyrydenko, a margine del G7 Industria in corso a Verona. 'Ho espresso la preoccupazione italiana per l'evolversi della guerra d'invasione russa in corso in Ucraina, ribadendo il nostro pieno sostegno e solidarieta' al governo di Kiev e l'intenzione di rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi, sia rispetto alle progettualita' di interesse comune che ai temi trattati durante la sessione ministeriale', ha scritto Urso. Durante l'incontro, ha aggiunto Urso, 'abbiamo approfondito i contenuti e i prossimi sviluppi del progetto della piattaforma logistica intermodale di Horonda che mira a sostenere gli scambi commerciali da e verso l'Ucraina, soprattutto in un momento storico quale l'attuale in cui la portualita' ucraina risulta fortemente compromessa a causa del conflitto in corso. Rispetto a questo interessante sviluppo logistico e' emersa la comune volonta' di procedere alla sottoscrizione di un MoU, il prossimo 9 aprile a Trieste, nell'ambito di una riunione dei ministri dei Paesi del quadrante est europeo'.

