Ucraina: Umerov capo delegazione negoziati in Usa al posto di Yermak -2

Zelensky: obiettivo e' individuare rapidamente fine guerra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - 'Il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, e' gia' in viaggio verso gli Stati Uniti con la sua squadra' e il suo 'compito e' chiaro: individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra'. E' quanto si legge in un post di Zelensky su X.

'L'Ucraina continua a collaborare con gli Stati Uniti nel modo piu' costruttivo possibile e ci aspettiamo che i risultati degli incontri di Ginevra vengano ora elaborati negli Stati Uniti', ha aggiunto il presidente ucraino.

'Attendo con interesse il rapporto della nostra delegazione al termine dei lavori di domani. L'Ucraina sta lavorando per una pace dignitosa. Gloria all'Ucraina!', ha concluso.

