Ucraina: Tusk, pronti a lavorare su piano pace, ma dobbiamo sapere chi e' autore

Senatori americani proposta non arriva da Usa, ma da Mosca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - "Insieme ai leader di Europa, Canada e Giappone, abbiamo dichiarato la nostra disponibilita' a lavorare al piano in 28 punti, nonostante alcune riserve. Tuttavia, prima di iniziare i lavori, sarebbe opportuno sapere con certezza chi e' l'autore del piano e dove e' stato elaborato". Lo ha scritto su X il primo ministro polacco Donald Tusk. Le sue parole seguono le dichiarazioni di alcuni senatori repubblicani americani che affermavano che la proposta americana non fosse stata redatta da Washington, ma fosse arrivata da Mosca.

