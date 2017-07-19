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            Ucraina: Trump, Zelesky smetta di attaccare le raffinerie russe

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, deve smettere di attaccare le raffinerie di diesel in Russia, mentre il prezzi del carburante sono alle stelle. Durante il suo soggiorno in Irlanda ha detto: 'Zelensky non ha che una cosa da fare: deve smettere di attaccare il diesel in Russia. Che attacchi pure altri obiettivi, ma non le raffinerie di diesel, perche' sta causando una carenza di gasolio'.

            emi-.

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            (RADIOCOR) 13-09-26 15:49:40 (0343)ENE 5 NNNN

              


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