            Notizie Radiocor

            Ucraina: Trump attacca media per copertura vertice, "Putin non ha gia' vinto"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ago - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad attaccare i media per quella che considera una copertura "molto ingiusta" del suo meeting con Vladimir Putin. "Una stampa molto ingiusta e' al lavoro sul mio incontro con Putin citando in continuazione perdenti licenziati e persone veramente stupide come John Bolton che ha appena detto, che sebbene il meeting sia su suolo americano, Putin ha gia' vinto. Ma di cosa stanno parlando? noi stiamo vincendo su TUTTO".

