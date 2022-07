Ucraina: Tronchetti, la guerra deve finire ad ogni costo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 6 lug - "Dobbiamo fare tutto il possibile, whatever it takes, per fermare la guerra". E' quanto dichiarato dal numero uno di Pirelli Marco Tronchetti Provera, relatore del webinar dal titolo 'Il futuro della Russia nel mondo post-globale' organizzato Aspen Institute Italia, in occasione dell'uscita del numero 97 della rivista Aspenia, e attualmente in corso.

"La Russia ha il Pil della Spagna ma questo rischia di essere un vantaggio in questo caso - ha aggiunto Tronchetti Provera nel suo intervento. - La gente in Russia ha meno da perdere, e' piu' nazionalista ed e' abituata a privazioni. In Europa, come pure negli usa la cosa e' differente. Noi dobbiamo gestire un'opinione pubblica che si trovera' probabilmente in autunno a vedere nuovi pesanti effetti di questa guerra. E non e' escluso che ci troveremo a dovere affrontare pesanti tensioni sociali in autunno".

